Équipe de France : Deschamps acte une révolution, Griezmann lui répond

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Évoluant en tant que meneur ce mardi contre l’Australie (4-1) pour le premier match des Bleus dans cette Coupe du monde, Antoine Griezmann a découvert un nouveau rôle qui lui convient. Après la rencontre, l’attaquant de l’équipe de France s’est prononcé sur le choix tactique de Didier Deschamps, et le principal intéressé semble ravi.

Ce mardi, l’équipe de France a parfaitement débuté sa campagne de Coupe du monde en remportant son premier match contre l’Australie (4-1). Une rencontre dans laquelle s’est illustré Antoine Griezmann, qui découvrait un nouveau poste pour l’occasion. Le joueur de l’Atlético a évolué dans un rôle hybride dans l’entrejeu, épaulant à la fois Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot en tant que relayeur à la perte du ballon, tout en combinant avec ses coéquipiers de l’attaque en phase offensive. De quoi satisfaire le principal intéressé.

« Je ferai toujours ce dont a besoin l’équipe »

« Pour moi, ce n’est pas un problème. Le plus important, c’est l’équipe. Je ferai toujours ce dont a besoin l’équipe. Je suis plus dans la relation entre la défense et l’attaque, de mettre les attaquants dans les meilleures conditions et être moins dans la surface adverse », a indiqué Griezmann, relayé par RMC .

Equipe de France : Olivier Giroud écrit l’histoire et lance un appel Thierry Henry https://t.co/MFloTZ7hEe pic.twitter.com/afZx6AzRx6 — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

« Je crois que c’est le mieux pour moi »