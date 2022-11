Équipe de France : Giroud dans l'histoire, mais Benzema prend encore de la place

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mardi, Olivier Giroud est entré dans l’histoire contre l’Australie (4-1) grâce à son doublé, lui permettant d’égaler le record de Thierry Henry avec 51 buts au compteur en sélection. Après la rencontre, ses coéquipiers n’ont pas manqué de lui rendre hommage, à l’instar d’Hugo Lloris, qui a eu une pensée pour Karim Benzema.

Pour son premier match dans cette Coupe du monde, l’équipe de France s’est fait peur en concédant l’ouverture du score par l’Australie, mais les Bleus se sont bien repris en remportant finalement largement la rencontre (4-1) grâce notamment à un doublé d’Olivier Giroud, désormais co-meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 51 réalisations, à égalité avec Thierry Henry. Un record salué par ses coéquipiers, à l’instar du capitaine Hugo Lloris.

Equipe de France : Olivier Giroud écrit l’histoire et lance un appel Thierry Henry https://t.co/MFloTZ7hEe pic.twitter.com/afZx6AzRx6 — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

« Malheureusement on a perdu Karim sur blessure et on était tous très déçu, Olivier le premier »

« Je crois qu'Olivier a toujours répondu présent pour l'équipe de France. Je crois qu'il a le mérite de n'avoir jamais lâché. C'est très exemplaire de sa part , confie le portier tricolore, sans oublier Karim Benzema, grand absent de ce Mondial. Malheureusement on a perdu Karim sur blessure et on était tous très déçu, Olivier le premier. Il a fallu avancer. Et on sait que l'on peut compter sur tout le monde. On peut compter sur Olivier », a indiqué Hugo Lloris après la partie, dans des propos relayés par RMC .

« C’est une grande fierté »