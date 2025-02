Ce joueur du PSG annonce une arrivée spectaculaire

Alexis Brunet

Dernièrement, Lucas Hernandez a fait son retour à la compétition avec le PSG et il pourrait donc rendre de fiers services à Luis Enrique dans cette fin de saison haletante. Les prochains mois risquent d’être doublement intensifs pour le défenseur, car il vient d’annoncer à travers une vidéo spectaculaire qu’il attendait une petite fille avec sa compagne.

La grande famille du PSG va une nouvelle fois s’agrandir. Par le biais d’une vidéo postée sur son compte Instagram, Lucas Hernandez a annoncé que sa compagne et lui-même attendaient un heureux évènement pour bientôt. Le joueur avait même organisé une gigantesque gender reveal en plein Parc des princes pour l’occasion.

Ça sera une fille !

Lucas Hernandez a mis le paquet. Dans la vidéo postée sur son compte Instagram, on peut voir que le défenseur avait décoré une partie du Parc des princes tout en projetant un petit film sur les écrans géants de l’enceinte parisienne. Par la suite, on voit le défenseur du PSG tirer un penalty et, lorsque le ballon franchit la ligne, des feux d’artifices et des fumigènes roses se déclenchent pour annoncer que le couple attend une petite fille.

Lucas Hernandez avait été absent pendant un long moment

C’est donc une nouvelle bonne nouvelle pour Lucas Hernandez qui a fait son retour à la compétition dernièrement avec le PSG. Le défenseur avait été très longtemps blessé puisqu’il s’était fait une rupture des ligaments croisés lors de la demi-finale de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, la saison dernière.