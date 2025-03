Canal Football Club : Pierre Ménès part au clash avec un ex-collègue

La rédaction

Pierre Ménès a sévèrement critiqué Mickaël Landreau, son ancien collègue au Canal Football Club, pour son silence concernant les récentes polémiques dans le football français. Ménès a déploré le manque de réactivité de Landreau, l’accusant de fuir les responsabilités : «“Courage, fuyons”, ça doit être écrit sur le pas de sa porte».

Le football français est au cœur de nombreuses polémiques ces dernières semaines. Après la sanction infligée à Medhi Benatia (lors du match de l’OM face à Lille), Longoria a été le suivant et a été suspendu pour 15 rencontres. Les dirigeants de l’OM ont été suivis par Paulo Fonseca, qui a été suspendu pour 9 mois.

PSG - OM : Rabiot insulté, Pierre Ménès répond avec une punchline !

➡️ https://t.co/Etsvp0Euk8 pic.twitter.com/IAimRzUA6r — le10sport (@le10sport) March 17, 2025

Pierre Ménès allume Landreau

Mais ce qui surprend les observateurs, et notamment Pierre Ménès, c’est bien le silence d’Anthony Gauthier (patron des arbitres français) et Mickaël Landreau (conseiller sportif de la préparation tactique et technique des arbitres) :

«Connaissant le courage légendaire de Mickaël Landreau, je pense que ça l’arrange bien. "Courage, fuyons", ça doit être écrit sur le pas de sa porte. J’ose espérer qu’en interne, des choses sont dites, mais ce ne sont pas les échos que j’ai», explique Pierre Ménès au sujet de son ancien collègue du CFC sur sa chaîne YouTube.

«Zéro couilles»

Pierre Ménès avait déclaré à son propos récemment :

«Moi, j’ai toujours considéré que Landreau était un tordu. Ce n’était pas une joie de faire le CFC avec lui. Sans me forcer, j’étais systématiquement en désaccord avec ce qu’il disait. Là, il est en charge de la communication des arbitres. Vous l’avez entendu vous, là, avec toutes les histoires, Fonseca ? Le monde du silence quoi. Zéro couilles.»