Ballon d’or - Kylian Mbappé : L’annonce sortie de nulle part !

Amis depuis plus de 10 ans, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé se retrouvent en équipe de France cette semaine. Le dernier cité a quitté le PSG et le natif de Vernon l’été dernier et se trouve être dans la course au Ballon d’or avec l’ancien du FC Barcelone. Invité à livrer son ressenti sur la question, Mbappé a offert une réponse au Parisien qui a dû surprendre le journaliste.

Kylian Mbappé s’en est allé du côté du Real Madrid à la dernière intersaison après une nouvelle désillusion européenne avec le PSG et une douloureuse élimination en demi-finales de la Ligue des champions. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a donc signé en faveur du champion d’Europe en titre, détenteur de 15 C1. Le club parfait selon lui pour remporter sa première Ligue des champions et donc le Ballon d’or comme il le reconnaissait en interview pour Clique en décembre dernier.

Dembélé Ballon d’or, Mbappé philosophe : «Qu’est-ce que c’est un joueur Ballon d’or ?»

Cependant, Ousmane Dembélé a déjà inscrit 22 buts pendant ce premier trimestre de 2025 avec le PSG toutes compétitions confondues. Sur la totalité de la saison, le numéro 10 du club de la capitale comptabilise 30 réalisations. La forme étincelante de Dembélé lui permet d’être cité parmi les prétendants au Ballon d’or 2025 aux côtés de son ami Kylian Mbappé. Le journaliste du Parisien Stéphane Bianchi a posé la question suivante à l’attaquant du Real Madrid : « Est-il devenu un potentiel Ballon d’or, capable de venir vous concurrencer dans ce domaine ? ». La réponse de Kylian Mbappé fut pour le moins surprenante. « Qu’est-ce que c’est un joueur Ballon d’or ? Rodri, c’est un joueur Ballon d’or pour vous ? Pour moi, à la base, ce n’en était pas un, je pensais que le Ballon d’or reviendrait à Vinicius mais au final, c’est Rodri qui l’a eu ».

«On ne sait pas vers qui penche le Ballon d’or, si ce n’est qu’il ne faut exclure personne»

« Si je vous avais dit ça trois mois avant, vous m’auriez dit : « Mais qu’est-ce que tu racontes ? » Aujourd’hui, on ne sait pas vers qui penche le Ballon d’or, si ce n’est qu’il ne faut exclure personne, que tous les joueurs peuvent être récompensés, peut-être même un gardien ». a conclu Kylian Mbappé au Parisien, qui s’est donc montré quelque peu évasif sur son ressenti réel des chances d’Ousmane Dembélé pour le Ballon d’or 2025.