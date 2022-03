Foot - Arsenal

Arsenal : Mesut Özil se fait tacler par un ancien coéquipier !

Publié le 29 mars 2022 à 15h40 par P.L.

Considéré comme indésirable à la fin de son passage à Arsenal, Mesut Özil a quitté le club londonien par la petite porte. Et Nacho Monreal, ancien coéquipier de l'Allemand chez les Gunners, a pointé du doigt le gros problème du milieu offensif de 33 ans.