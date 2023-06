Messi cartonne le PSG et explique pourquoi il n’est pas retourné au Barça !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

C’est désormais officiel, Lionel Messi évoluera prochainement en Major League Soccer. Courtisé par l’Inter Miami de David Beckham depuis maintenant trois ans, l’Argentin a fini par dire oui. Interrogée, la Pulga règle ses comptes avec le PSG et lève le voile sur son come-back manqué avec le Barça.

Sifflé par le Parc des Princes, critiqué par la presse française, Lionel Messi ne gardera pas un bon souvenir des deux saisons passées dans l’Hexagone. Et l’Argentin n’a pas attendu pour régler ses comptes avec Paris ! Dès sa première interview télévisée, Messi cartonne le PSG et explique qu’il n’a pris aucun plaisir durant ces deux dernières saisons. Sportivement et familialement, la Pulga dit avoir souffert. L’unique moment de bonheur ? La Coupe du Monde. Loin de Paris…

Des raisons familiales

Quitter le PSG était une évidence pour Lionel Messi. Tout comme rejoindre le FC Barcelone, son club de toujours ? Lionel Messi répond sans détour et indique qu’il avait envie de revenir à la maison mais que toutes les conditions n’étaient pas réunies. L’Argentin a notamment refusé de voir le Barça vendre plusieurs joueurs pour pouvoir payer le salaire de sa star éternelle. Pour conclure, Lionel Messi évoque des raisons familiales, au centre de sa décision, pour justifier le choix d’aller aux États-Unis. Passer plus de temps avec ses fils et prendre moins de lumière, c’est la nouvelle vie que le roi Léo a choisi.