Une enfant en larmes devant Karim Benzema, sa réaction est magnifique (vidéo) !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le Real Madrid a officialisé le départ de Karim Benzema, dont le contrat prend fin dans quelques jours. Une série d’hommages est prévue pour saluer la carrière du buteur français chez les Merengue et pour certains supporters, même les très jeunes, c’est un véritable déchirement. La preuve en image…

Les rumeurs disaient donc vrai sur Karim Benzema. Après avoir tout gagné avec le Real Madrid, le Français s’en va. Le Ballon d’Or 2022 a officialisé son départ du club, lui dont le contrat prend fin au 30 juin. Les discussions autour de sa prolongation de contrat ont cessé, KB9 préférant se tourner vers les sommes XXL de ce que proposent l’Arabie Saoudite. Si rien n’est encore officiel, Karim Benzema devrait rejoindre Cristiano Ronaldo cet été. Un coup de tonnerre de plus dans le football mondial.

La petite Ana en larmes, Benzema la console