Tour de France : L’incroyable exploit qui entre dans l’histoire !

Victorieux de la 5e étape de ce Tour de France 2024, Mark Cavendish est entré dans l'histoire en décrochant un 35e succès sur les routes de la Grande Boucle. Il succède ainsi à Eddy Merckx du haut de ses 39 ans, de quoi lui permettre de s'approcher d'un autre record.

C’est la belle histoire de cette cinquième étape entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Vulbas ! A 39 ans, Mark Cavendish a montré mercredi qu’il restait efficace au sprint en devançant sur le fil Jasper Philipsen et Alexander Kristoff, sa 35e victoire sur le Tour de France. Le record qu’il partageait depuis le 9 juillet 2021 avec Eddy Merckx est donc battu, une sacrée revanche pour le Britannique qui avait dû abandonner l’an dernier après s’être brisé la clavicule sur une route de Dordogne pour ce qui devait être son dernier Tour de France.

« On est là où on voulait être »

Seize ans après sa première victoire, Mark Cavendish a donc récidivé, preuve que ses proches et son équipe Astana ont eu raison de l’inciter à prendre le départ de cette édition 2024 de la Grande Boucle. L’émotion était forcément présente à l’arrivée. « Wow, j'ai du mal à y croire ! C'était vraiment un gros pari d'être là sur ce Tour de France. On a parié qu'on pouvait gagner au moins une victoire d'étape. On l'a fait, on est là où on voulait être ! », s’enflammait-il, avant d’ajouter au micro de France Télévisions : « Il faut savoir comment se placer. La vie m’a appris à montrer ce qu’on sait faire, et donner le meilleur pour saisir les opportunités. C’était le cas aujourd’hui (mercredi) ».

Tour de France : Son témoignage déchirant sur Cavendish https://t.co/b2uFROg3gP pic.twitter.com/Jk5ZTHt439 — le10sport (@le10sport) July 3, 2024

Bernard Hinault complète le podium

Les messages se sont enchaînés pour le nouveau recordman du nombre de victoires sur le Tour de France, mais l’un d’eux a probablement une signification particulière, celui d’Eddy Merckx. « Félicitations Mark pour cette prestation historique. C'est tellement un bon gars qui a battu mon record sur le Tour », s’est réjoui le Belge sur Instagram , qui avait obtenu 34 succès entre 1969 et 1977. Bernard Hinault complète le podium avec 28 étapes. Suivent derrière André Leducq (25 victoires) et André Darrigade (22 victoires).

« Il est venu me voir dans la zone protocole et il m'a demandé de ne pas battre son record »