Tour de France : Il jubile après son nouvel exploit !

Jean de Teyssière

Ce Tour de France révèle bien des surprises. Après deux victoires françaises lors des deux premières étapes, ce qui n'était plus arrivé depuis 1968, un sprinteur venant d'Érythrée, petit pays bordant la mer Rouge, a réussi l'exploit de remporter une étape du Tour de France. Il est le premier sprinteur de couleur à réussir cette performance et il l'a réitéré ce samedi.

Tadej Pogacar est toujours maillot jaune à l'arrivée de la huitième étape du Tour de France. Comme lors de la troisième étape, c'est Biriam Girmay, le coureur érythréen d'Intermarché-Wanty qui s'est imposé au sprint.

Girmay, premier sprinteur noir à remporter une étape du Tour de France !

Lors de la troisième étape du Tour de France, entre Plaisance et Turin, un certain Biriam Girmay vient marquer l'histoire de la Grande Boucle ! Au terme d'une étape promise au sprinteur, le coureur érythréen d'Intermarché-Wanty remporte cette course devant des pointures comme Fabio Jakobsen ou encore Mads Pedersen. Il marque l'histoire car il devient à ce moment-là le premier sprinteur noir à remporter une étape du Tour de France.

«Gagner une deuxième étape du Tour de France, c'est énorme»