Tour de France : «C'est un petit garçon», Marion Rousse fait une confidence en direct

Le fan club déjà mythique du col du Petit Ballon pour Thibaut Pinot a donné des idées ! Julien Bernard, coureur pour l'équipe Lidl-Trek est lui aussi à domicile, en Bourgogne. Le cycliste de 32 ans a été acclamé dans la montée du Curley lors de la septième étape, descendant même de vélo pour embrasser sa compagne. Un moment apprécié par tout le monde, y compris Marion Rousse, la consultant de France Télévisions qui a révélé que l'enfant présent dans les bras de la compagne de Julien Bernard était un petit garçon.

Un cycliste qui s'arrête en plein milieu d'un contre-la-montre pour embrasser sa compagne ? Du jamais vu ! Mais le Tour de France adore offrir ces images, comme l'an dernier, dans la montée du col du Petit Ballon, avec le désormais célèbre virage Pinot. Cette année, c'est Julien Bernard qui a reçu tout l'amour d'un public.

La septième étape du Tour de France a offert un spectacle rare lors du contre-la-montre. Tandis que Julien Bernard était en train de réaliser un chrono, chez lui, sur ses routes, un énorme fan club, composé entre autres de sa compagne et son enfant lui a barré la route, l'obligeant à poser pied à terre. Au micro de France 2 , il n'en revenait pas : « C’était incroyable, ma copine, ça fait des semaines qu’elle travaille pour m’offrir ce moment, c’était mieux que dans mes rêves. C’était un objectif dans ma tête, ça m’aurait fait très mal de pas disputer ce Tour de France. Je connais ces routes plus que par cœur. Je n’ai même pas les mots, je ne réalise même pas ce que je viens de vivre, il y avait mes potes, ma famille. »

All the love for Julien Bernard 🥰@lidltrek #TDF2024 pic.twitter.com/b34LEYwgJN