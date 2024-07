Tour de France : Frayeur pour Pogacar, il balance

Jean de Teyssière

Ce vendredi se disputait la sixième étape du Tour de France entre Mâcon et Dijon. Une nouvelle étape promise aux sprinteurs qui s'est achevée par un sprint massif remporté par le Néerlandais Dylan Groenewegen. Mais au cours de la course, Tadej Pogacar, le maillot jaune, s'est retrouvé quelques instants seul au milieu du peloton mais a avoué ne pas avoir été plus stressé que ça.

Le Tour de France 2024 est encore loin d'avoir livré son verdict. Alors que l'année dernière, la plupart des étapes de sprint avaient été remportées par Jasper Philipsen, cette année, le coureur belge n'y arrive pas. Pour la deuxième fois, il a terminé deuxième ce vendredi face à Dylan Groenewegen, preuve d'un léger manque de confiance.

Pogacar abandonné par son équipe

Durant une étape marquée par une grande tension, plusieurs tentatives de bordures ont échoué. Mais l'une d'entre elle a offert une image surprenante. Alors qu'il restait 80 kilomètres à parcourir, Tadej Pogacar est le seul de son équipe à ne pas avoir été piégé par une tentative d'échappée. Il s'est donc retrouvé quelques instants, seul, au milieu des autres coureurs, tandis que les membres de son équipe UAE se sont retrouvés 30 secondes derrière. Un Maillot Jaune seul est un Maillot Jaune en danger mais il a finalement été rejoint quelques minutes après. Plus de peur que de mal.

Tour de France : Pogacar-Vingegaard, le coup réservé par Evenepoel… https://t.co/XstrVeRMZa pic.twitter.com/9ZF9WaZPpV — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

«Ma situation seul dans le peloton ? Ça ne m’a pas stressé»