Tour de France : Haute pression sur Pogacar-Vingegaard-Evenepoel !

Alexandre Higounet

Pour le trio Tadej Pogacar-Jonas Vingegaard-Remco Evenepoel, la septième étape qui se tient aujourd’hui, un contre-la-montre de 25 kilomètres, s’annonce décisive dans leur quête du maillot jaune, un jour où ils peuvent tout perdre ou franchir un grand pas vers la victoire, et ce pour des raisons diverses. La pression est maximale. Analyse.

Aujourd’hui, à l’occasion du contre-la-montre de 25 kilomètres entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin, le Tour de France va connaître un moment décisif, que ce soit dans le duel Jonas Vingegaard-Tadej Pogacar ou pour le troisième larron Remco Evenepoel.

Dernière chance pour Pogacar

Dans le duel qui l’oppose à Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar sait qu’il lui faut absolument mettre le Danois à distance rapidement, car plus le temps passe, plus ce dernier va monter en puissance et retrouver son meilleur niveau. Dans l’étape de montagne du Galibier, le champion slovène n’est pas parvenu à créer un écart suffisant malgré sa belle victoire, laissant Vingegaard à 50 secondes seulement au classement général. Aujourd’hui, il doit utiliser le chrono pour mettre le Danois à plus de deux minutes au général, ce dernier ayant montré dans les derniers kilomètres de la descente du Galibier qu’il manquait encore un peu de force pour emmener du braquet face au vent. Pour Pogacar, il s’agit probablement de la dernière opportunité de mettre Vingegaard hors-jeu. S’il n’y parvient pas, l’avantage passera alors nettement dans le camp du Danois, tant sportivement que psychologiquement. Interrogé sur le sujet, Pogacar ne s’y trompe pas, déclarant dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Cela va être une journée très importante pour tous les leaders du classement général. J'ai hâte de tester mes jambes et de voir comment ça se passera au niveau du temps. J'aime bien le parcours, c'est un très bon chrono ».

« Ce sera un combat »