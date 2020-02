Cyclisme

Cyclisme : Froome, Thomas... Cette sortie forte d’Egan Bernal sur le Tour de France

Publié le 2 février 2020 à 10h35 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer sur le Tour de France, Egan Bernal, vainqueur l’an passé, se prononce sur le leadership au sein d’INEOS.

Egan Bernal est donc devenu le premier Colombien à remporter le Tour de France. Vainqueur de la dernière édition, devant Geraint Thomas et Steven Kruijswijk, le jeune coureur d’INEOS tentera de conserver sa couronne cet été. Toutefois, le coéquipier de Christopher Froome au sein de la formation britannique admet qu’il est actuellement compliqué de sortir un leader pour cette nouvelle Grande Boucle.

« Qui sera le leader d’INEOS au départ du Tour de France ? On verra en fonction des circonstances de course »