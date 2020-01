Cyclisme

Cyclisme : Egan Bernal annonce la couleur pour le Tour de France !

Publié le 20 janvier 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Tenant du titre, Egan Bernal désire à nouveau briller sur les routes du Tour de France. Ses adversaires sont prévenus…

Alors qu’il vient de souffler ses 23 bougies, Egan Bernal est devenu le premier Colombien à avoir remporté le Tour de France. Le jeune coureur d’INEOS aura réussi à battre la concurrence en juillet dernier pour s’adjuger la Grande Boucle, devant Geraint Thomas, son coéquipier, et Steven Kruijswijk. Et si le Sud-américain conservait son titre en 2020 ? Dans des propos rapportés par Cyclism Actu ce lundi, Bernal explique qu'il n’aura qu’un seul objectif cette saison.

« Je n'aurai vraiment qu'un objectif en 2020, le Tour de France »