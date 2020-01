Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : L’aveu de Contador sur le retour de Froome !

Publié le 16 janvier 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Ancien vainqueur du Tour de France, Alberto Contador assure que Christopher Froome retrouvera l’intégralité de ses sensations en vue de la Grande Boucle.

En pleine préparation de cette nouvelle saison, Christopher Froome panse encore ses plaies. Victime d'une chute en mai dernier, lors du Critérium du Dauphiné, l'Anglais s'entraîne durement pour retrouver ses sensations. Une énorme volonté de la star d'INEOS, elle qui souhaite remporter son cinquième Tour de France. Dans des propos relayés par Cyclism Actu ce jeudi, Alberto Contador, double vainqueur de la Grande Boucle (2007, 2009), croit au grand retour de Froome.

« Froome retrouvera le niveau qu'il avait. Son équipe le soutiendra à 100% pour obtenir son cinquième Tour »