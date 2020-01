Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe en remet une couche sur le Tour de France !

Publié le 12 janvier 2020 à 15h35 par J.-G.D.

À nouveau interrogé sur ses objectifs en cette année 2020, Julian Alaphilippe admet que le classement général du Tour de France reste secondaire.

14 jours en jaune, cinquième au général... Julian Alaphilippe aura réussi à charmer tout le public du Tour de France 2019. Le leader de la Deceuninck-Quick Step pourrait à nouveau briller sur les routes hexagonales cet été (27 juin au 19 juillet), mais le principal intéressé ne le voit pas forcément du même œil. C'est ce qu'affirme le Tricolore au micro de Canal+ , tout en revenant sur le Tour des Flandres, grande Classique belge.

« Pour gagner le Tour de France, il faut vraiment ne penser qu'à ça, ce n'est pas ce à quoi je pense en ce moment »