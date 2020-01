Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Cette sortie forte sur les chances de Pinot !

Publié le 5 janvier 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Coéquipier de Thibaut Pinot au sein de la Groupama-FDJ, Stefan Küng estime que le Tricolore peut bien figurer lors de la nouvelle édition du Tour de France.

Son abandon avait fait le tour du monde. A deux étapes de la fin du dernier Tour de France, Thibaut Pinot avait dû jeter l’éponge. Une véritable désillusion alors que le leader de la Groupama-FDJ était en bonne position pour remporter la Grande Boucle . Depuis, le coureur de 29 ans a pansé ses plaies et les regards seront tournés sur lui lors de la prochaine édition de la Grande Boucle (27 juin au 19 juin. Et Stefan Küng, coéquipier de Pinot, y croit dur comme fer.

« Je crois en lui. Thibaut est très motivé »