Cyclisme : Wiggins voit la victoire de Froome sur le Tour de France 2020 !

Publié le 3 janvier 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Ancien vainqueur du Tour de France et ex-coéquipier de Christopher Froome, Bradley Wiggins estime que l’Anglais remportera une cinquième couronne sur les routes hexagonales.

Toujours à la recherche de sensations, après une grave chute subie en mai dernier, Christopher Froome travaille d’arrache-pied pour revenir à 100%. Absente lors du dernier Tour de France, remporté par son coéquipier Egan Bernal, la star d’INEOS pourrait être au grand départ de la nouvelle édition de la Grande Boucle (27 juin au 19 juillet). Le Britannique désire entrer dans le cercle fermé des quintuples vainqueurs de l’épreuve (Anquetil, Merckx, Hinault, Indurain). Et Bradley Wiggins, vainqueur en 2012, a les idées claires concernant son ex-partenaire.

« Son accident lui permettra de revenir avec encore plus de motivation, il sera plus fort »