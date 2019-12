Cyclisme

Cyclisme : L’aveu de Julian Alaphilippe pour le prochain Tour de France !

Publié le 29 décembre 2019 à 11h35 par J.-G.D.

Interrogé sur le Tour de France 2020, Julian Alaphilippe admet qu'il ne visera pas le classement général de l'épreuve.

Elu sportif de l’année par L'Équipe , Julian Alaphilippe voit sa magnifique saison récompensée par le quotidien sportif. Il faut dire que le Tricolore a notamment brillé sur les routes du Tour de France. Après avoir passé 14 jours an Jaune, avec une cinquième place au classement général, le leader de la Deceuninck-Quick Step peut nourrir certaines ambitions pour la prochaine édition (27 juin au 19 juillet). Lors d’un entretien pour France Info , Alaphilippe avoue que le Tour ne sera pas son principal objectif en 2020.

« Je ne vais pas forcément viser le classement général parce que je vais avoir beaucoup d'objectifs avant le Tour de France »