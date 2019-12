Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe annonce la couleur pour 2020 !

Publié le 28 décembre 2019 à 17h35 par J.-G.D.

Interviewé sur ses ambitions pour la nouvelle saison, Julian Alaphilippe admet qu’il fera tout pour remporter le Tour… des Flandres.

Cinquième du dernier Tour de France, après avoir passé 14 jours en Jaune, Julian Alaphilippe est entré dans le cœur du public. Le leader de la Deceuninck-Quick Step sera forcément attendu lors de la nouvelle édition de la Grande Boucle (27 juin au 19 juillet). Mais le coureur de 27 ans se concentre une autre épreuve. Elu sportif français de l'année par L'Équipe , Alaphilippe admet que le Tour des Flandres, grande Classique belge, reste dans un coin de sa tête.

« Le Tour des Flandres m’attire parce que c’est l’une des plus belles courses. Si je suis en forme en début de Tour, ce sera compliqué de l’être à la fin »