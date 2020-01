Cyclisme

Cyclisme : Le patron de Froome annonce la couleur pour le Tour de France !

Publié le 7 janvier 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Dave Brailsford, patron d'INEOS, assure que l'équipe et Christopher Froome mettent tout en œuvre pour que l'Anglais participe au prochain Tour de France.

Victime d'une grave chute en mai dernier, lors de la reconnaissance du contre-la-montre du Critérium du Dauphiné, Christopher Froome s'entraîne dur pour retrouver toutes ses sensations. Des doutes subsistent tout de même sur sa présence lors de la nouvelle édition du Tour de France (27 juin au 19 juillet), lui qui tente de rentrer dans le cercle fermé des quintuples vainqueurs. Et dans des déclarations relayées par Cyclism Actu ce mardi, Dave Brailsford, patron d'INEOS, les lève.

« Il met tout son courage et sa détermination pour être prêt à temps pour le début du Tour »