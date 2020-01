Cyclisme

Cyclisme : Tour de France, JO… Pinot dévoile ses ambitions pour 2020 !

Publié le 17 janvier 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Lors de la présentation officielle de la Groupama-FDJ ce vendredi, Thibaut Pinot en profite pour présenter ses objectifs en 2020, dont le Tour de France.

Son abandon lors du dernier Tour de France fut un véritable crève-cœur, lui qui était en position pour lever les bras en vainqueur sur les Champs-Élysées. Thibaut Pinot a donc laissé ses pépins physiques derrière lui et l’année 2020 pourrait être couronnée de succès pour le Tricolore. Lors de la présentation de l’équipe Groupama-FDJ ce vendredi, le coureur de 29 ans dévoile ses ambitions pour cette nouvelle saison, à l’image de la Grande Boucle.

« En 2020, j'ai envie de gagner des courses et de faire un bon Tour »