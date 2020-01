Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot annonce la couleur pour Paris-Nice !

Publié le 9 janvier 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Sollicité afin de donner son opinion sur Paris-Nice, Thibaut Pinot assure que tout est possible.

Première grande course à étapes, le Paris-Nice se déroulera donc au mois de mars (8 au 15). Une belle répétition avant le Tour de France, et certains noms du cyclisme mondial se jaugeront sur la Course au Soleil. C'est notamment le cas de Thibaut Pinot. Le leader de la Groupama-FDJ tentera de briller, après sa désillusion vécue lors de la dernière édition de la Grande Boucle. Via des déclarations relayées par Cyclism Actu , le Tricolore admet que tout reste envisageable avant l'arrivée sur la Côté d'Azur.

« Ce Paris-Nice s'annonce très ouvert et le parcours va donner des idées à plus d'un ! »