Cyclisme

Cyclisme : La grande annonce de Thibaut Pinot pour le Tour de France !

Publié le 19 janvier 2020 à 16h35 par J.-G.D.

À nouveau interrogé sur la prochaine édition du Tour de France, Thibaut Pinot admet que la Grande Boucle reste en tête de ses objectifs cette saison.

Ses larmes avaient marqué le public français. Contraint à l’abandon, à deux étapes de la fin du dernier Tour de France, Thibaut Pinot avait laissé échapper sa chance de marquer son nom au palmarès de l’épreuve. Totalement remis de ses pépins physiques, le leader de la Groupama-FDJ peut donc se concentrer sur cette année 2020 avec plusieurs ambitions en tête. La nouvelle édition de la Grande Boucle sera son principal objectif comme l'annonce le Tricolore dans des déclarations rapportées par Cyclism Actu .

« Je reviendrai sur le Tour en 2020 avec de très grandes ambitions »