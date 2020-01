Cyclisme

Cyclisme : Nairo Quintana en remet une couche sur le Tour de France !

Publié le 30 janvier 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Désormais chez Arkéa-Samsic, Nairo Quintana s'est à nouveau confié sur le Tour de France, son principal objectif cette saison.

« Je suis un compétiteur, et j’ai encore des rêves et hautes aspirations à l’égard du Tour de France. J’aime cette épreuve, c’est celle qui m’a révélé aux yeux du grand public. Il est clair que je n’ai pas renoncé au Tour de France », nous confiait récemment Nairo Quintana en exclusivité. Un entretien exclusif au 10 Sport en décembre dernier où la recrue d’Arkéa-Samsic dévoilait ses ambitions pour la prochaine édition du Tour de France (27 juin au 19 juillet). Le Colombien sera en effet l’un des outsiders pour la victoire finale, et dans un communiqué de presse publié par la formation bretonne, Quintana avoue que la Grande Boucle est bien dans un coin de sa tête.

« L’objectif principal sera le Tour de France »