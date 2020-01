Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot en rajoute une couche sur le Tour de France !

Publié le 23 janvier 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Questionné sur la prochaine édition du Tour de France, Thibaut Pinot admet que la concurrence avec Christopher Froome et INEOS pourrait lui profiter.

Du 27 juin au 19 juillet la crème du cyclisme mondial se donnera rendez-vous pour la 107e édition du Tour de France. Un parcours composé plusieurs étapes de montage. Thibaut Pinot sera donc attendu par le public tricolore, après son abandon cruel l’an passé. Le leader de la Groupama-FDJ devra se frayer un chemin face à l’armada d’INEOS (Christopher Froome, Egan Bernal, Geraint Thomas...). Dans un long entretien pour Ouest-France , Pinot évoque sans détour cette future concurrence de la formation britannique.

« Si je suis bien, une bagarre entre eux peut me profiter oui »