Cyclisme - Tour de France : Le message fort de Thibaut Pinot sur Froome !

Publié le 19 janvier 2020 à 18h35 par J.-G.D.

Invité à se confier sur le grand retour de Christopher Froome, Thibaut Pinot s’attend à ce que l’Anglais soit performant lors du Tour de France.

Ce n’est un secret pour personne : Christopher Froome compte remporter son cinquième Tour de France. Le Britannique rejoindrait ainsi Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain dans le cercle des quintuples vainqueurs. Mais avant de penser à ce nouveau sacre, le leader d’INEOS doit se remettre de sa grave chute subie en mai dernier, pendant le Critérium du Dauphiné. Le Britannique retrouve des sensations depuis sa reprise, et Thibaut Pinot, chance française sur la Grande Boucle 2020, interpelle directement Froome.

« Froome reviendra à un très bon niveau, il y a encore énormément de temps jusqu'au Tour »