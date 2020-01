Cyclisme

Cyclisme : Chris Froome annonce la couleur pour le Tour de France !

Publié le 18 janvier 2020 à 20h35 par La rédaction

Absent lors de la dernière édition du Tour de France, le quadruple vainqueur de la Grande Boucle Christopher Froome a déclaré vouloir tout donner pour être sur les routes françaises l’été prochain.

L'été dernier, Chris Froome n’a pas pu défendre son titre de vainqueur du Tour de France 2018. Victime d’une fracture du fémur quelques semaines avant le début de la Grande Boucle, c’est finalement son partenaire chez Ineos Egan Bernal qui a remporté l’édition 2019. Même s’il n’y a aucune certitude de revoir le Britannique sur les routes françaises l’été prochain, Chris Froome s’est pourtant fixé comme seul objectif en 2020 de participer au Tour de France, et il espère y faire bonne figure.

« Je vais tout donner pour ça »