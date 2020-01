Cyclisme

Cyclisme : Christopher Froome en remet une couche sur le Tour de France !

Publié le 21 janvier 2020 à 20h35 par J.-G.D.

À nouveau interrogé sur le Tour de France, Christopher Froome explique qu’il donnera tout pour remporter un cinquième sacre.

Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain… Voici donc la liste des quintuples vainqueurs du Tour de France. Christopher Froome souhaite maintenant intégrer ce cercle fermé et le leader d’INEOS est en pleine préparation avec ses coéquipiers. Les regards seront donc tournés vers le Britannique, absent l'an passé suite à sa grave blessure subie lors du Critérium du Dauphiné. Le partenaire d'Egan Bernal, tenant du titre, tentera donc d'inscrire son nom au palmarès de la Grande Boucle pour la cinquième fois de sa carrière. Dans une vidéo rapportée par Le Figaro ce mardi, Froome en dit plus sur le Tour.

« Je vais donner absolument tout ce que j’ai »