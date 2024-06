Tour de France : Vingegaard, l’intox se confirme…

Alexandre Higounet

Alors qu’en milieu de semaine, Mathieu Heijboer, le directeur de la performance de l’équipe Visma Lease A Bike, tenait un discours résolument pessimiste autour de la condition de Vingegaard voire de sa participation au Tour de France, il se confirme que la réalité pourrait être toute autre…

En milieu de semaine, à l’occasion d’un entretien avec les médias flamands, Mathieu Heijboer, le directeur de la performance de Visma-Lease A Bike, avait tenu des propos plutôt inquiétants au sujet de la participation de Jonas Vingegaard au prochain Tour du France, et encore plus sur sa capacité à y jouer le maillot jaune s’il venait à prendre le départ.

Le discours pessimiste du coach de l’équipe pas confirmée dans les faits…

Heijboer avait notamment déclaré en réponse à une question sur la participation de Van Aert et Vingegaard, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Ils travaillent très dur tous les jours et s’en sortent plutôt bien, mais ils sont encore loin du niveau qu’ils auraient pu atteindre en ce moment sans ces blessures. Je ne veux pas être trop négatif. Pour l’instant, j’estime à un peu plus de 50% les chances de les voir participer au Tour. Nous voulons qu’ils soient au départ du Tour, mais ils doivent être compétitifs. Pour cela, quelques séances d’entraînement clés sont encore prévues. Les entraînements d’endurance les plus intenses et les plus longs, dont nous pouvons tirer quelque chose, sont encore à venir. Vingegaard ? J’espère qu’il atteigne le point où il est au moins capable de se battre pour le podium. Un objectif secondaire comme des victoires d'étape ou un maillot à pois n'est pas à l'ordre du jour ». Dans la foulée, le10sport.com avait analysé que l’hypothèse d’une intox de la part de l’équipe hollandaise pour déstabiliser un peu les adversaires et surtout s’enlever le poids de la course autour du Danois, n’était pas à exclure.

Les échos remontés de Tignes sont bien meilleurs…