Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet justifie un choix très fort pour sa carrière !

Publié le 26 janvier 2021 à 19h35 par T.M.

Après 9 ans passés chez AG2R-La Mondiale, Romain Bardet a décidé de tourner la page pour rejoindre DSM, anciennement Sunweb. Un choix fort évoqué par le coureur français.

A 30 ans, Romain Bardet n’avait couru que pour une équipe depuis ses débuts chez les professionnels : AG2R-La Mondiale. Au sein de la formation formation française, le natif de Brioude a tout connu et notamment ses plus belles réussites sur le Tour de France, avec notamment 2 podiums en 2016 et 2017. Mais comme toute belle histoire, elle a une fin et celle-ci et intervenue il y a quelques mois. En effet, Bardet a décidé de relever un nouveau défi à partir de cette saison 2021. Et désormais, ce sont les couleurs de DSM, anciennement Sunweb, que le Français va porter. Un choix justifié ce mardi pour L’Equipe .

« Besoin de me mettre en danger »