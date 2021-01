Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot affiche ses ambitions pour les Jeux Olympiques !

Publié le 21 janvier 2021 à 17h35 par T.M.

Pour 2021, Thibaut Pinot va donc se concentrer sur le Tour d’Italie. Néanmoins, le Français garde également dans un coin de sa tête les Jeux Olympiques.

Thibaut Pinot change donc ses plans pour cette saison 2021. En effet, alors que le Français avait pour habitude de s’aligner sur le Tour de France, avec malheureusement de grandes déconvenues au final, il va cette fois privilégier le Tour d’Italie. A cause d’une Grande Boucle moins montagneuse, le coureur de la Groupama-FDJ sera donc au départ du Giro avec pour ambition de le remporter. Mais pour 2021, Pinot ne manque pas d’ambitions. Et dans des propos rapportés par CyclismActu , il a notamment affiché son rêve de disputer les Jeux Olympiques.

« Ça me fait rêver »