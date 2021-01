Cyclisme

Cyclisme : Tour de France, Giro… L’énorme réponse de Pinot face aux critiques !

Publié le 19 janvier 2021 à 20h35 par T.M.

Alors que Thibaut Pinot a décidé de privilégié le Tour d’Italie au Tour de France pour 2021, le Français a tenu à faire passer un message fort à ses détracteurs.

Cette année, on ne verra donc pas Thibaut Pinot au départ du Tour de France. En effet, ce mardi, le coureur de la Groupama-FDJ a confirmé sa grosse décision, préférant plutôt s’aligner au départ du Tour d’Italie. « Mon objectif cette année sera le Giro, je vais tout faire pour être à 100% sur le Tour d'Italie et y faire le meilleur résultat possible. C’est une décision murement réfléchie », a notamment expliqué Thibaut Pinot.

« Ces commentaires glissent sur moi »