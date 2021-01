Cyclisme

Cyclisme : Les confidences d’Alaphilippe avant son retour à la compétition !

Publié le 13 janvier 2021 à 17h35 par T.M.

Pour Julian Alaphilippe, le début de la saison 2021 approche. Avec son maillot arc-en-ciel sur les épaules, le Français est impatient de remonter sur le vélo.

Du 11 au 14 février, le Tour de Provence se disputera et Julian Alaphilippe sera notamment au départ. Après sa triste chute lors du Tour des Flandres qui avait mis un terme à sa saison 2020, le champion du monde va donc reprendre goût à la compétition dans le sud de la France. Plus que quelques jours donc à attendre pour revoir Alaphilippe au départ d’une course. Et dans des propos rapportés par CyclismActu , le coureur de la Deceuninck-Quick Step a annoncé la couleur pour ce premier rendez-vous de la saison 2021.

« Envie de faire briller ce maillot arc-en-ciel »