Cyclisme : Le patron de Pinot pousse un coup de gueule contre… Jorge Mendes !

Publié le 10 janvier 2021 à 9h35 par T.M.

Agent de Cristiano Ronaldo et d’autres stars du football, Jorge Mendes a débarqué il y a peu dans le monde du cyclisme. Une arrivée qui ne fait pas vraiment plaisir à Marc Madiot, patron de la Groupama-FDJ.

Jorge Mendes est l’un des agents les plus influents dans le monde du football. Le Portugais est notamment connu pour représenter les intérêts de Cristiano Ronaldo. Mais voilà que l’agent de se diversifie. En effet, après le football, voilà qu’il débarque dans le monde du cyclisme. Dernièrement, il était ainsi annoncé que Jorge Mendes, via certaines de ses sociétés, gérerait désormais certains coureurs portugais comme Joao Almeida. Mais dans le peloton, cela ne semble pas faire l’unanimité. Marc Madiot, patron de Thibaut Pinot chez Groupama-FDJ, a fait part de sa colère.

« Je n’en veux pas de Mendes dans le vélo »