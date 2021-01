Cyclisme

Cyclisme : Ce témoignage lourd de sens sur Julian Alaphilippe !

Publié le 3 janvier 2021 à 12h35 par La rédaction

Ancien champion du monde, Philippe Gilbert n’a pas tari d’éloges à l’égard de Julian Alaphilippe.

Julian Alaphilippe a vécu une année exceptionnelle. Le coureur de la Deceuninck-Quick Step est devenu en septembre dernier le neuvième Français champion du monde sur route. Un aboutissement pour Alaphilippe qui avait fait du maillot arc-en-ciel l’un de ses objectifs de la saison. « Les Championnats du monde étaient mon objectif principal pour la saison. (…) Gagner la course après plus de six heures et réaliser enfin ce rêve de toujours était incroyable. Je l'ai déjà dit, le maillot arc-en-ciel est le plus beau du cyclisme et savoir qu'il sera à moi pendant douze mois a été très émouvant et il est encore difficile de le décrire en un mot » avait-il déclaré récemment.

« S'il court encore 5 ou 6 ans, son palmarès sera plus grand que le mien »