Cyclisme

Cyclisme : Pogacar annonce déjà la couleur pour le prochain Tour de France !

Publié le 8 janvier 2021 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 8 janvier 2021 à 11h40

Vainqueur de la dernière édition du Tour de France, Tadej Podagar entend bien disputer la Grande Boucle cet été et conserver son titre.

Tadej Pogacar avait crée une énorme surprise en septembre dernier. Le Slovène, alors âgé de 21 ans, était parvenu à refaire son retard sur son compatriote Primoz Roglic lors du dernier contre la montre pour remporter son premier Tour de France. La consécration pour le jeune coureur de la Team Emirates, devenu le plus jeune vainqueur de la Grande Boucle depuis 1904. Et Pogacar espère enchaîner en 2021 et rééditer son exploit cet été.

« Bien sûr, je voudrais défendre mon titre, acquis l'année dernière sur le Tour de France »