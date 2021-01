Cyclisme

Cyclisme : Le clan Julian Alaphilippe affiche un terrible regret sur le Tour de France…

Publié le 5 janvier 2021 à 13h35 par B.C.

Invité à revenir sur les moments forts de l’année 2020, Franck Alaphilippe n’a toujours pas digéré la perte du maillot jaune de son cousin lors du Tour de France.

Julian Alaphilippe aura vécu une année 2020 riche en émotion. Avant de remporter les Mondiaux de cyclisme sur route en Italie, le coureur Deceuninck-Quick Step était parvenu à décrocher le maillot jaune sur le Tour de France le temps de quelques jours. Mais lors de la 5e étape, Julian Alaphilippe a écopé d’une pénalité de vingt secondes après s’être emparé d’un bidon d’eau dans les vingt derniers kilomètres, ce qui est interdit par le règlement. Le Français a ainsi perdu le Graal, et Franck Alaphilippe affiche toujours de gros regrets aujourd’hui.

« Sur le moment, ce n’est pas simple à vivre »