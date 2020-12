Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe s'enflamme pour son titre mondial !

Publié le 12 décembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Dans une saison marquée par des hauts et des bas, Julian Alaphilippe a vécu une nouvelle épopée sur le Tour de France avant de devenir champion du monde. Après son maillot jaune, le coureur de 28 ans raconte son maillot arc-en-ciel.

23 ans après Laurent Brochard, Julian Alaphilippe est devenu champion du monde. Le spécialiste des classiques avait utilisé le Tour de France en guise de préparation. Vainqueur de la deuxième étape à Nice, le coureur Deceuninck-Quick Step s'était alors emparé du maillot jaune. Trois jours en tête de la Grande Boucle après la grande épopée la saison dernière et une quatrième place finale. Cette année, le coureur de 28 ans a terminé en roue libre pour conserver ses jambes pour les championnats du monde. Après le désistement de la Suisse pour accueillir les Mondiaux à Aigle-Martigny, les coureurs ont mis le cap vers Imola. Une arrivée sur le circuit automobile, où Julian Alaphilippe s'est mué en vainqueur, se payant même le luxe d'arriver en solitaire.

« Le plus beau maillot du cyclisme sera à moi pendant douze mois »