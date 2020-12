Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe reçoit un message fort pour le Tour de France !

Publié le 11 décembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Après avoir brillé sur le Tour de France 2019, Julian Alaphilippe a signé une édition 2020 moins aboutie. Le champion du monde peut-il s’imposer sur la Grande Boucle ? Thomas Voeckler pense l’exploit possible.

Si le cyclisme français se cherche perpétuellement des icônes, il en a trouvé une avec Julian Alaphillipe. Depuis sa saison 2019 qui l’a vu être sacré vélo d’or, le coureur de la Deceunick Quick-Step empile les trophées. Une année au cours de laquelle il avait également brillé sur le Tour de France, portant le maillot jaune pendant 14 jours et signant deux victoires d’étape avant de céder dans les Alpes. Même si sa saison 2020 a été marquée par son sacre aux championnats du monde à Imola, sa participation à la Grande Boucle était néanmoins plus effacée. Et tandis que la France attend encore un successeur à Bernard Hinault, dernier vainqueur tricolore du Tour de France, Thomas Voeckler pense que Julian Alaphilippe peut y parvenir, si le cœur lui en dit.

« Il est capable de gagner le Tour de France »