Cyclisme

Cyclisme : Hinault en remet une couche sur Alaphilippe et le Tour de France !

Publié le 8 décembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Alors que Bernard Hinault n'imagine pas un Français remporter le Tour de France l'année prochaine, le quintuple vainqueur de la course est aussi pessimiste sur les chances de voir Julian Alaphilippe s'imposer à l'avenir.

La disette dure depuis 1985. Cette année-là, Bernard Hinault remporte son cinquième Tour de France et conclut la domination française de l'époque. Depuis, aucun tricolore n'a succédé au coureur historique de Renault. Pourtant, les Français s'en sont souvent rapprochés. Laurent Fignon échoue pour huit petites secondes en 1989, alors que Jean-Christophe Péraud et Thibaut Pinot ne sont devancés que par Vincenzo Nibali en 2014. Encore plus récemment, Romain Bardet est monté sur la boîte, deuxième en 2016 et troisième l'année suivante. Le clan français a également pu vibrer avec les épopées en jaune de Thomas Voeckler en 2004 et en 2010 et de Julian Alaphilippe en 2019. Le coureur de Deceuninck-Quick Step a rompu la malédiction aux championnats du monde cette année, et de nombreuses attentes pèsent pour faire de même sur le Tour de France.

« Je ne crois pas que Julian Alaphilippe gagnera le Tour de France un jour »