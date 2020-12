Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet annonce la couleur pour 2021 !

Publié le 5 décembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Transfuge d'AG2R La Mondiale, Romain Bardet découvrira la deuxième équipe de sa carrière la saison prochaine. Avec la Team DSM, ex Sunweb, le grimpeur français se fixe un challenge important.

À l'image de Christopher Froome, Romain Bardet quitte son équipe historique. Après des années dans l'équipe espoir d'AG2R La Mondiale, le coureur français a été lancé chez les professionnels en 2012. Neuf saisons plus tard, toutes passées chez les ciel et terre, le grimpeur s'envole vers de nouveaux horizons. Le coureur de 30 ans portera les couleurs de la Team DSM, appelée Sunweb cette saison. A l'inverse de ses habitudes, le Français ne sera pas le seul leader de sa nouvelle formation qui compte Tiesj Benoot et Marc Hirschi dans ses rangs. Romain Bardet s'apprête à découvrir une expérience totalement différente. A l'étranger, le Brioudais retrouvera toutefois un compatriote en la personne de Romain Combaud.

« L'équipe ne m'a pas recruté avec un résultat spécifique en tête »