Cyclisme

Cyclisme : Froome n'a pas oublié le Tour de France !

Publié le 4 décembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Après une décennie passée sous les ordres de Dave Brailsford, Christopher Froome quitte la formation Ineos pour rejoindre Israel Start-Up Nation. Et son nouveau directeur sportif révèle les objectifs de leur collaboration.

Une page se tourne. Après onze saisons dans l'équipe Sky, devenue Ineos, Christopher Froome ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Vainqueur de quatre Tour de France, deux Vuelta et un Giro, le coureur britannique évoluera sous les couleurs d'Israel Start-Up Nation la saison prochaine. Une formation World Tour, l'élite du cyclisme, depuis cette année seulement. Mais avec de grandes ambitions. Pour affronter 2021, l'équipe israélienne mise sur un gros mercato, avec Christopher Froome donc, mais aussi Sep Vanmarcke ou Michael Woods. Des grands noms qui s'ajoutent à Dan Martin. Le triple Vélo d'or s'apprête ainsi à découvrir de nouveaux coéquipiers et de nouveaux directeurs sportifs.

« Il est évident que le Tour de France lui tient à cœur »