Cyclisme : Alaphilippe, Pinot... La terrible prévision de Bernard Hinault pour le Tour de France !

Publié le 30 novembre 2020 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 30 novembre 2020 à 19h39

Alors que le tracé du Tour de France 2021 a été dévoilé il y a un mois, le quintuple vainqueur de l’épreuve, Bernard Hinault, ne voit toujours pas un Français lui succéder au palmarès.

En juin prochain, cela fera 36 ans qu’un Français n’aura plus gagné le Tour de France. Le dernier vainqueur ? Un certain Bernard Hinault. Si Julian Alaphilippe a redonné des couleurs au cyclisme tricolore sur les 3 dernières Grandes Boucles, le nouveau champion du monde affiche toujours des limites en très haute montagne. De son côté, le coureur de la Groupama-FDJ, Thibaut Pinot, enchaîne les désillusions sur le Tour de France, après ces deux abandons lors des deux derniers Tours. Pour toutes ses raisons et pour d’autres, Bernard Hinault ne pense pas qu’un Français puisse triompher sur les Champs-Élysées en 2021.

Julian Alaphilippe et Thibaut Pinot hors du coup ?