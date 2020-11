Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot réagit au parcours du Tour de France 2021

Publié le 2 novembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Ce dimanche, Christian Prudhomme a dévoilé le parcours du Tour de France 2021. Un tracé qui comportera moins d’étapes de montagne que le précédent, ce qui ne fait pas forcément les affaires de Thibaut Pinot.

Fin du suspens pour le prochain tracé de la Grande Boucle ! Christian Prudhomme a dévoilé ce dimanche le parcours détaillé du Tour de France 2021. Après le grand départ donné en Bretagne, les coureurs rencontreront moins d’étapes de montagne que les années précédentes. Un retour vers un programme plus équilibré, qui devrait permettre aux sprinteurs de retrouver des couleurs après une édition 2020 délicate. Du côté des grimpeurs, l’accueil est plutôt mitigé. Contraint de jouer les seconds rôles cette année après une blessure au dos, qui l'a aussi handicapé sur la Vuelta, Thibaut Pinot a décrypté le tracé de l’année prochaine, dans des propos relayés par RMC Sport .

« Un parcours vraiment différent des dernières années »