Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe revient sur son incroyable boulette à Liège-Bastogne-Liège !

Publié le 28 octobre 2020 à 21h35 par La rédaction

Terminée par une blessure sur le Tour des Flandres, la saison de Julian Alaphilippe laisse une sensation d'inachevé. Le Français a connu un autre échec à Liège-Bastogne-Liège, après avoir levé les bras trop tôt sur la ligne, un épisode au goût amer.

Cette saison, Julian Alaphilippe a connu de très belles heures, comme des plus contrastées. Après une victoire d’étape sur le Tour de France, et un maillot de champion du monde glané à Imola, le Français avait déjà réussi son année. Si l’on ajoute à cela sa victoire sa première place sur la Flèche Brabançonne, le bilan est d’autant meilleur. Pourtant, cette saison laisse quelques regrets. Outre la chute terrible qui l’a empêché de lutter pour la victoire finale sur le Tour des Flandres, il y a cette arrivée dantesque sur Liège-Bastogne-Liège, où le porteur du maillot arc-en-ciel a levé les bras sur la ligne, avant d'être devancé par Primoz Roglic, puis déclassé au 5e rang.

« Ça me servira de leçon »