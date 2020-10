Cyclisme

Cyclisme : Le coup de gueule de Marc Madiot contre les frondeurs du Giro !

Publié le 24 octobre 2020 à 15h35 par La rédaction

À la demande du peloton, la 19ème étape du Tour d’Italie a été raccourcie de 100km. Une situation insolite, qui n’est pas du coup de Marc Madiot, qui a manifesté, sans filtre, son mécontentement.

Ce Tour d’Italie 2020 aura décidément été perturbé du début à la fin. Déjà compromis par la crise du Covid-19 qui a modifié le parcours et entraîné l’abandon de plusieurs coureurs puis équipes, le Giro a vu une partie du peloton mener une révolte lors de la 19ème étape, ce vendredi. En cause, la longueur du parcours du jour, avec 258km au programme, auxquels ont été amputés quelques 100km. De quoi déclencher la colère de Marc Madiot, patron d'Arnaud Démare chez la Groupama-FDJ.

« On n’est pas obligé d’être coureur cycliste »