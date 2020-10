Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot affiche sa déception après son abandon !

Publié le 22 octobre 2020 à 15h35 par La rédaction

Particulièrement en difficulté sur les deux premières étapes de la Vuelta, Thibaut Pinot a été contraint à l’abandon. Le Franc-Comtois a fait part de toute sa déception sur les réseaux sociaux.

Thibaut Pinot ne parvient définitivement pas à entrevoir le bout du tunnel. Après une blessure au dos contractée lors de la première étape du Tour de France, le grimpeur de la Groupama-FDJ s’étais mis en retrait, avec en ligne de mire la Vuelta. Présent au départ de l’épreuve dans un rôle d’équipier de David Gaudu, le Franc-Comtois est apparu à la peine, toujours diminué par ses douleurs dorsales. Et c’est donc sans surprise qu’il a renoncé à prendre la route pour la 3e étape de ce jeudi. Une désillusion pour celui qui avait annoncé vouloir reprendre du plaisir sur ce Tour d’Espagne.

« Il faut savoir arrêter les frais »