Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot dévoile ses ambitions pour la Vuelta !

Publié le 19 octobre 2020 à 23h35 par La rédaction

Après un Tour de France décevant, Thibaut Pinot s'apprête à reprendre la compétition. Sur une Vuelta raccourcie, le grimpeur se fixe des objectifs différents.

Une chute sur les routes niçoises et toute une saison est impactée. Favori du Tour de France, Thibaut Pinot se présentait sur la Grande Boucle avec une seule ambition : le Maillot jaune. Très en jambe l'an dernier, le leader de Groupama-FDJ a pourtant dû abandonner dès la 19e étape. Cette année encore, les rêves de Pinot se sont évaporés . Victime d'une chute lors de la première étape autour de Nice, le Français a été handicapé durant tout le Tour. Diminué, Thibaut Pinot a été lâché dès le premier grand col de cette édition. Au soir de la huitième étape, le Vosgien pointait à plus de 20 minutes au général.

« Je compte sur la Vuelta pour reprendre du plaisir »